Romain Saiss'in Beşiktaş'tan ayrılmak istemesinin sebepleri Beşiktaş'ın Faslı savunma oyuncusu Romain Saiss'in ayrılma isteğinin nedenleri Fransız basını tarafından yazıldı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Almanya kampında bulunan siyah-beyazlı takımda deneyimli savunmacı Romain Saiss'in geleceği belli oluyor.

Faslı futbolcunun takımdan ayrılmak istemesinin nedenlerini Fransız basını yazdı.

Türkiye'de yaşamak istemiyor

Geçen ocak ayından bu yana ayrılığın eşiğinde olan Saiss'in, başta Wolverhampton olmak üzere bir çok talibinin olduğu ve siyah-beyazlı kulübün oyuncuyu bırakma niyeti olmadığı için ayrılamadığı yazıldı.

Saiss'i ayrılığa iten nedenlerin başında ailesinin Türkiye'de yaşamak istememesinin yattığı ifade edilirken İstanbul'a alışmakta zorlandıkları kaydedildi.

Şenol Güneş'in eleştirmesine içerledi

Bir başka neden ise Saiss'in, Dünya Kupası'nda sakat olmasına rağmen Fransa maçında kendisini riske atması ve Şenol Güneş'in bu durumu eleştirmesine içerlediği kaydedildi.

Saiss'in, geçen ocak ayında ayrılmasına izin verilmemesi nedeniyle kızgın olduğu ve yaz döneminde gelen teklifleri kesinlikle değerlendirmek istediği Fransız basını tarafından iddia edildi.

Beşiktaş 4 milyon euroya satmak istiyor

Ayrıca Ocak ayında transferin son günlerine gelinirken Beşiktaş'ın Omar Colley'i alarak Saiss'in yedek kalması da anlaşmazlıkların bir başka nedeni olarak aktarıldı.

Fransız basını ayrıca Beşiktaş'ın Saiss için yüksek bonservis beklentisinde olmasına atıfta bulundu. Siyah beyazlıların 33 yaşındaki savunmacı için 4 milyon euro bonservis talebinin transfer olamamasındaki en büyük engel olduğu ifade ifade edildi.