Romain Saiss'ten çarpıcı Beşiktaş itirafı

Haber Merkezi

2022-2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fransız basınından Le Club Des 5'e röportaj verdi.

Savunma oyuncusu, siyah-beyazlı kulübe veda ettiği döneme ve yaşadığı sürece yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ, GİTMEMİ İSTEMEDİ"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Nottingham Forest'tan teklif aldığını belirten Romain Saiss, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier Lig'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler.

"SCOUT GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİM"

Ayrılmak için kendi yerine oyuncu önerdiğini vurgulayan Romain Saiss, şu şekilde konuştu:

Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefonu aldım ve sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim.

BEŞİKTAŞ'TA 26 MAÇA ÇIKTI

3 milyon euro piyasa değeri bulunan 35 yaşındaki futbolcu bonservissiz bir şekilde Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı forma altında 26 maça çıkan savunma oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

Saiss, daha sonra ise 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Sadd'a transfer olmuştu.