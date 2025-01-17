Roma'nın adayı Vincenzo Montella

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Sezona Daniele De Rossi ile başlayan ve ardından Ivan Juric ile Claudio Ranieri'yi göreve getiren Roma, yeni sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Takımı sezon sonuna kadar devralan Claudio Ranieri, sezon sonunda teknik direktörlüğü bırakacağını açıkladı.

Ranieri, yönetimde aktif bir rol alarak yeni teknik direktörün seçiminde etkili olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, "Artık yeter demenin zamanı geldi. Roma, takımı elit seviyeye taşıyacak bir teknik direktör arıyor." ifadelerini kullandı.

MONTELLA İLK SIRADA

İtalyan basını, Roma'nın teknik direktör adayları arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ilk sırada yer aldığını öne sürdü.

Montella'nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin daha önce kulüp sahipleri tarafından ödenmek istenmediği ancak bu kez şartların değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

ALTERNATİF İSİMLER: MANCINI VE ANCELOTTI

Roma'nın teknik direktör listesinde Roberto Mancini de bulunuyor. Ancak Mancini'nin Lazio geçmişi ve istediği uzun süreli sözleşmenin kulüpte soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.

Bir diğer alternatif ise Real Madrid'deki geleceği tartışılan Carlo Ancelotti. 65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının Real Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunsa da kulüpteki durumu nedeniyle Roma için imkânsız olmadığı vurgulandı.