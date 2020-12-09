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    Romanya Futbol Federasyonu: Kararımızı rapordan sonra açıklayacağız

    Romanya Futbol Federasyonu, PSG-Başakşehir maçında ırkçı söylemde bulunan maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu ile ilgili kararlarını maç raporunun ardından vereceklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 11:18
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    Romanya Futbol Federasyonu: Kararımızı rapordan sonra açıklayacağız

    PSG - Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu ile ilgili Romanya Futbol Federasyonu açıklamada bulundu.

    "KARARIMIZI RAPORDAN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

    Yapılan açıklamada her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığının karşısında olduklarını belirterek Coltescu ile ilgili kararın maç raporunun çıkmasıyla alacaklarını açıkladı.

    Açıklama şu şekilde:

    "Romanya Futbol Federasyonu olarak PSG - Başakşehir maçında yaşananları izliyoruz. Maç raporunun belli olmasından sonra kararımızı açıklayacağız. Romanya Futbol Federasyonu ırkçılığa karşı kesin tavrını belirtmiştir."

    4. hakemden Webo'ya ırkçı söylem - İZLE

    Romanya Futbol Federasyonu: Kararımızı rapordan sonra açıklayacağız #1

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