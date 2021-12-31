Romelu Lukaku: Chelsea bir meydan okumaydı

Kariyerinde Chelsea forması giyen Romelu Lukaku, Londra temsilcisiyle alakalı konuştu.

Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku, Inter'den Londra ekibine transferini ve Londra ekibini tercih etmesindeki etkenleri açıklarken çarpıcı ifadeler kullandı.

"EN YÜKSEK SEVİYEDE 3 KULÜP VAR"

Lukaku, "En yüksek seviyede 3 tane kulüp var; Barcelona, Real Madrid ve Bayern Münih. Bütün futbolcular bu takımlardan birine transfer olmak ister, bu doğru bir durum. Inter'den ayrıldığımda bu takımlardan birine gideceğimi düşünmüştüm. Bu olmadı, ben de kendime Chelsea'nin kendimi gösterebileceğim tek kulüp olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.





"CHELSEA BİR MEYDAN OKUMAYDI"

Inter'ın teknik direktörü Simone Inzaghi'nin kendisine çok iyi davrandığını ve Chelsea'den teklif gelene kadar İtalya'dan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen golcü futbolcu, "Inter, bana yeni sözleşme teklif etseydi kabul ederdim. Chelsea benimle iletişime geçtiğinde ise benim için bir meydan okumaydı. Çünkü 8 yılda Premier Lig'i kazanamamış olmam beni endişelendirmişti." şeklinde konuştu.

Belçikalı yıldız, "Premier Lig'e dönme fırsatı varken, bunun aksini yapmak zordu. Ayrıca Chelsea çocukluğumdan bu yana desteklediğim bir kulüp." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.