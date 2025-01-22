Rômulo'dan Göztepe taraftarına mesaj! Bana güç veriyorsunuz

İHA
Göztepe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Rômulo Cardoso'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 22 yaşındaki golcüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Rômulo da sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"BİRLİKTE SAVAŞMAYA DEVAM EDELİM"
Taraftarlara seslenen Rômulo, şu ifadeleri kullandı:
Bu kulüpteki ilk günden beri yanımda olduğunuz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bana devam etmem için güç veriyorsunuz. Büyük hayaller için birlikte savaşmaya devam edelim.
18 MAÇTA 16 GOLE ETKİ ETTİ
22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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