Rômulo'dan Göztepe taraftarına mesaj! Bana güç veriyorsunuz

Göztepe, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Rômulo Cardoso'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 22 yaşındaki golcüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Rômulo da sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BİRLİKTE SAVAŞMAYA DEVAM EDELİM"

Taraftarlara seslenen Rômulo, şu ifadeleri kullandı:

Bu kulüpteki ilk günden beri yanımda olduğunuz ve beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bana devam etmem için güç veriyorsunuz. Büyük hayaller için birlikte savaşmaya devam edelim.