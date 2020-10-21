Haberler

Futbol Haberleri

Ronald Koeman: Messi böyle oynarsa şikayet etmem

Ronald Koeman: Messi böyle oynarsa şikayet etmem

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, 5-1 kazanılan Ferencvaros maçından sonra daha önce serzenişte bulunduğu Lionel Messi ile ilgili bir kez daha konuştu.