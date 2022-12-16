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    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor

    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor

    Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho’nun, Priscilla Coelho ve Beatriz Souza isimli iki kadınla aynı evde yaşadığı öğrenildi. Priscilla’nın annesi ise Brezilyalı yıldıza tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:15
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    Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncularından biri olan Ronaldinho, şimdi de özel hayatıyla gündemde.

    Goal'de yer alan habere göre Brezilyalı efsane, Priscilla Coelho ve Beatriz Souza isimli iki kadın ile Rio de Janeiro'daki 5 milyon sterlinlik malikanesinde yaşıyor.

    Annesi doğruladı

    Ronaldinho bu durumu yalanlasa da, Priscilla'nın annesi Maria Aldenice dos Santos yaşananları doğruladı.

    Maria, Ronaldinho'yla beraber olan kızının ailesini utandırdığını ve kızının, sadece eski oyuncuya olan büyük sevgisi nedeniyle başka bir kadınla aynı evde yaşamayı kabul ettiğinin altını çizdi.

    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor #1

    'İki kadınla birlikte yaşıyor'

    Ronaldinho'nun, iki kadınla birlikte yaşadığını ilk olarak kızından duyduğunu söyleyen Maria, duydukları karşısında şok olmasına rağmen bu konuyu engelleyemediğini aktardı.

    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor #2

    "İkisine de her aynı miktarda harçlık verirdi ve aynı hediyeleri alırdı"

    The Mirror'a konuşan Maria, "Priscilla ve Beatriz için Ronaldinho'nun iki ayrı yatak odası vardı. Asla aynı yatakta birlikte olmadılar. Bir gün Priscilla ile uyuyup ertesi gün geceyi Beatriz'le geçirdi. İkisine de her aynı miktarda harçlık verirdi ve aynı hediyeleri alırdı. Bir keresinde ikisine de Rolex saat hediye etmişti." dedi.

    Sky News ayrıca, Ronaldinho'nun her iki kadınla resmi olmayan bir törenle evlenmeyi planladığını da bildirdi.

    Ronaldinho iki sevgilisiyle birlikte yaşıyor #3


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