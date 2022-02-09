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    Ronaldo 12 yıldır ilk kez 5 maçtır gol atamıyor

    37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo, 2010 yılından bu yana ilk kez 5 resmi maçtır gol atamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 09:14
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    Ronaldo 12 yıldır ilk kez 5 maçtır gol atamıyor

    Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 12 yılın ardından ilk kez gol atamama sorunu yaşıyor.

    Son olarak 2010 yılında üst üste 5 maç gol atamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon ilk kez 5 maçtır fileleri havalandıramadı.

    Ronaldo 12 yıldır ilk kez 5 maçtır gol atamıyor #1

    2022'DE GOL ATAMADI

    Öte yandan Cristiano Ronaldo, bu sezon 4 Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı ve Manchester United bu maçlardan galibiyet çıkaramadı.

    Bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta toplam 25 maça çıkan ve 14 gol kaydeden 37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, 2022 yılında ise henüz golle tanışamadı.

    Ronaldo 12 yıldır ilk kez 5 maçtır gol atamıyor #2


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