Ronaldo Lazio'yu da boş geçmedi

Koronavirüsü atlattıktan sonra Spezia ağlarına 2 gol bırakan Ronaldo, Vedat Muriç'li Lazio'yu da boş geçmedi. Mücadele Muriç'in yerine oyuna giren Caicedo'nun 90+5'te attığı golle 1-1 sona erdi.

Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Simone Inzaghi'nin takımı Lazio ile Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Juventus kozlarını paylaştı.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Juventus, 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle öne geçerken 90+5'te Felipe Caicedo skoru belirledi.

Lazio'da Vedat Muriç maça 11'de başlarken 54 dakika sahada kaldı ve yerini Felipe Caicedo'ya bıraktı. Milli oyuncumuz Merih Demiral ise 90 dakika oynadı.





RONALDO GOLLERE DEVAM DİYOR

Koronavirüsü yendikten sonra Spezia ağlarına iki gol bırakan Cristiano Ronaldo, Lazio'yu da boş geçmeyerek ligde oynadığı 5 maçta 6 gole ulaştı. Portekizli yıldız maçın 76. dakikasında sakatlanarak yerini Dybala'ya bıraktı.



Alınan bu sonun ardından Lazio 11 puana çıktı. Juventus 13 puana yükselerek yenilmezliğini sürdürdü.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio deplasmanda Crotone ile karşılaşacak. Juventus sahasında Cagliari'yi konuk edecek.

RONALDO'NUN ÜZÜNTÜSÜ

90+5'te yenen golün ardından Cristiano Ronaldo'nun üzüntüsü de dikkatlerden kaçmadı. Sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli, Caicedo'nun attığı gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.



