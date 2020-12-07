Ronaldo ve Messi yıllar sonra karşı karşıya gelecek

Ekim ayındaki Juventus-Barcelona maçında koronavirüs nedeniyle forma giyemeyen Ronaldo, rövanş maçında sahada yerini alacak. Bu maçla birlikte Messi ve Ronaldo uzun süre sonra mücadele etmiş olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde aynı gruba düşen Barcelona ve Juventus, bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. İlk maçta Juventus'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Barcelona, kendi evinde karşılaşacağı siyah-beyazlıları yeniden alt etmek istiyor.

Koronavirüs nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen Ronaldo'nun da takıma dönmesiyle Barcelona'dan rövanşı almak isteyen Juventus'ta, Messi'ye de özel önlem alınacak.

RONALDO VE MESSI KARŞI KARŞIYA GELECEK

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra ezeli rakibi Lionel Messi ile hiç karşılaşmayan Ronaldo, bu kez Arjantinli futbolcuya karşı mücadele edebilecek.

Öte yandan futbolseverler için de özel bir anlam ifade eden bu maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. 8 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

Ayrıca 15 puanı bulunan Barcelona ve 12 puanı bulunan Juventus gruptan çıkmayı garantiledi.