Ronaldo'dan Georgina Rodriguez'e aylık 100 bin euro

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 100 bin euro ödeme yapması İspanyol basınının dikkatini çekti.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sevgilisi Giorgina Rodriguez'e aylık ödediği 100 bin euroluk masraf ve çocuk bakımı ücretiyle İspanya'da gündem oldu.

Marca'da yer alan ve Elnacional.cat'e dayandırılan habere göre; Ronaldo, sevgilisine her ay 100 bin euroluk ödeme yapıyor.

Haberin detaylarında, Portekizli süperstarın, Rodriguez'e bu rakamı ödemesinin nedeni olarak "masraflar ve çocukların bakımı" gösterildi.

Ronaldo'nun maçları nedeniyle sık sık seyahat ettiği için çocuklarla genelde ilgilenen ismin Arjantinli model olduğu aktarıldı.

ODADAKİ EŞYALAR 20 BİN EURODAN FAZLA

Öte yandan ikiz bebeklerinin doğumu yakın olan ikili, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile doğuma kısa bir süre kala hazır olduklarını gösterdi.

Medyanın haberinde, Ronaldo ve Rodriguez'in bebek odası fotoğrafını paylaşmasının ardından, odanın içindeki eşyaların değerinin 20 bin eurodan fazla olduğu kaydedildi.

Georgina Rodriguez'in, Ronaldo'dan her ay gelen 100 bin euroluk gelirinin dışında bir influencer olduğu ve sosyal medyada marka paylaşımlarıyla da 50 bin euro kazandığı belirtildi.