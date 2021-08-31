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    Ronaldo'nun bonservis bedeli

    Ronaldo'nun bonservis bedeli

    Premier Lig ekibi Manchester United'ın, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus'a ödediği bonservis açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 11:34
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    3 yıllık Juventus macerasını noktalayarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için ödenen bonservis bedeli belli oldu.

    Juventus'tan yapılan açıklamaya göre Manchester United, Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euroyu 5 yıl içerisinde ödeyecek.

    Premier Lig ekibi ayrıca, 8 milyon euroya kadar çıkan bonusların da İtalyan devine ödemesini yapacak.

    Ronaldo'nun ilk resmi maçına milli ara dönüşü çıkması bekleniyor.

    Ronaldo nun bonservis bedeli #1

    BİR DÖNEMİN DÜNYA REKORU KIRILMIŞTI

    Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon euro'ya transfer olmuş ve o yaz bu hamleyle dünya rekoru kırılmıştı.

    2018 yazında 100 milyon euro bonservis bedeliyle sansasyonel bir şekilde Juventus'a transfer olan Ronaldo burada da üç sezon geçirdi ve Old Trafford'a geri döndü.

    Ronaldo nun bonservis bedeli #2

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