Ronaldo'nun bonservis bedeli

Premier Lig ekibi Manchester United'ın, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için İtalyan devi Juventus'a ödediği bonservis açıklandı.

3 yıllık Juventus macerasını noktalayarak eski takımı Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo için ödenen bonservis bedeli belli oldu.

Juventus'tan yapılan açıklamaya göre Manchester United, Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euroyu 5 yıl içerisinde ödeyecek.

Premier Lig ekibi ayrıca, 8 milyon euroya kadar çıkan bonusların da İtalyan devine ödemesini yapacak.

Ronaldo'nun ilk resmi maçına milli ara dönüşü çıkması bekleniyor.

BİR DÖNEMİN DÜNYA REKORU KIRILMIŞTI

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon euro'ya transfer olmuş ve o yaz bu hamleyle dünya rekoru kırılmıştı.

2018 yazında 100 milyon euro bonservis bedeliyle sansasyonel bir şekilde Juventus'a transfer olan Ronaldo burada da üç sezon geçirdi ve Old Trafford'a geri döndü.