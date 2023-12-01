Ronny Deila: Beşiktaş'ın 1 puan alması sürpriz oldu Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, Beşiktaş’ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü ve siyah-beyazlıların 1 puanda kalmasının sürpriz olduğunu söyledi.

İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Club Brugge, deplasmanda Beşiktaş’ı 5-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila, şunları dedi:

Performansımızdan dolayı çok mutluyum. İyi başladık. İlk 10-15 dakikada 2-0 yaptık. Sonra biraz düştük ama ikinci yarı başında hızlı başladık. Beşiktaş’a şans vermedik, güzel bir galibiyet oldu bizim için. Tadını çıkarmalıyız.

"Beşiktaş grubun favorilerinden biriydi"

Kuralar ilk çekildiğinde Beşiktaş’ı grubun favorilerinden biri olarak gördüğünü belirten Deila, şu ifadeleri kullandı:

1 puan almaları sürpriz oldu. Beni de şaşırttı. İlk maç iyi oynadık, skoru değerlendirmedik. Bugün hak ettiğimiz maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)