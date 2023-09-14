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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda konuşan Buruk, "Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız." dedi.

"Bizi karıştırmak için çabalıyorlar"

Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Aynı istekle devam edeceğiz bu sezon.