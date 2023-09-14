Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda konuşan Buruk, "Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız." dedi.
"Bizi karıştırmak için çabalıyorlar"
Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Aynı istekle devam edeceğiz bu sezon.
"Hedefimiz şampiyonluk ve Devler Ligi"
Hedefimiz 24. şampiyonluk. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın genlerindeki başarıyı tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Kendime, oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray'da hepimiz birbirimize inanıyoruz. Galatasaray'ın önü açık, çok başarılı olacak. Kimseye Galatasaray'ı karıştıracak gücü vermemeliyiz. İçeriden dışarıdan bir şekilde Galatasaray'ı karıştırmaya çalışacaklar. Geçen sene bunu yaşadık, birebir aynısını yaşadık. Galatasaray takımının şampiyon olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını, başarılı güçlü bir takım olduğunu hatırlatırım. Daha da başarılı olacağız. Kimse merak etmesin.'
Okan Hoca ıslanınca, röportajı bitirdi
Öte yandan röportaj sırasında sulama sisteminin çalışmasıyla ıslanan Okan Buruk röportajı yarıda kesti.