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- Rosenborg'a yenilen Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti
Rosenborg'a yenilen Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Alanyaspor, 3. ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz rakibine 1-0 yenilerek elendi.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 21:53
- Güncelleme : 24.09.2020 - 21:53
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Alanyaspor, Rosenborg'a konuk oldu. Norveç ekibi maçı 1-0 kazanarak üst tura yükseldi.
VEDA ETTİK
Karşılaşmadaki tek gol 60. dakikada Anders Konradsen'den geldi.
Norveç ekibinde maçtaki tek golün sahibi Konradsen, 67. dakikada 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kart sonrası takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Turu geçen Rosenborg Avrupa Ligi'nde bir üst eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak.