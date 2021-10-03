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- Rosier, 2021'in en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu
Rosier, 2021'in en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu
Beşiktaş'ın Fransız beki Valentin Rosier, Sivasspor maçında yaptığı asistle, ligde 2021 yılının en çok asist yapan savunmacısı oldu.
- Haber Merkezi
- 03.10.2021 - 10:45
- Güncelleme : 03.10.2021 - 10:48
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı. Son 3 resmi maçında kazanamayan Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golleriyle 2-1'lik sonuçla 3 puana ulaşmayı başardı.
32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
2021 YILININ EN İYİSİ
OPTA verilerine göre 2021 senesinde Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier (6) oldu.
90 dakika sonunda 2-1 kazanan Beşiktaş, 3 puana ulaşan taraf oldu. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 17 yaparak 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 9 puanla 12. sırada kaldı.