Haberler

Futbol Haberleri

Rosier, 2021'in en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu

Rosier, 2021'in en çok asist yapan savunma oyuncusu oldu

Beşiktaş'ın Fransız beki Valentin Rosier, Sivasspor maçında yaptığı asistle, ligde 2021 yılının en çok asist yapan savunmacısı oldu.