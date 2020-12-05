Rosier 5. maçında 3. asistini yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, kısa sürede gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kazandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Maç boyunca iyi bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 19'a çıkardı.

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Sporting Lisbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Kasımpaşa karşısında da çok iyiydi.

3. ASİSTİNİ YAPTI

Sağ kanatta önündeki Ghezzal ile birlikte mükemmel bir uyum yakalayan Rosier, 75'te Aboubakar'ın golünde bu sezon ligdeki 3. asistini yaptı.

Kart sınırında olan 24 yaşındaki futbolcu, gelecek haftaki Alanyaspor mücadelesi öncesi sıkıntı yaşamadı ve 82'de yerini Necip'e bıraktı.