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    Rosier, Antalyaspor maçı kadrosunda yok

    Rosier, Antalyaspor maçı kadrosunda yok

    Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 14:00
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    Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak.

    Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 10 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

    Rosier, Antalyaspor maçı kadrosunda yok #1

    ROSIER KADRODAN ÇIKARILDI

    Maça saatler kala siyah-beyazlılarda beklenmedik bir durum yaşandı. Üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan Valentin Rosier kadrodan çıkarıldı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Rosier, Antalyaspor maçı kadrosunda yok #2

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