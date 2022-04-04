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- Rosier, Batshuayi'ye kızdı Aboubakar'ı paylaştı
Rosier, Batshuayi'ye kızdı Aboubakar'ı paylaştı
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin kaçırdığı gollere Valentin Rosier de isyan etti ve Vincent Aboubakar paylaşımı yaptı.
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 09:08
- Güncelleme : 04.04.2022 - 09:10
Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle taraftarların tepkisini çeken Michy Batshuayi'ye bu kez takım arkadaşı Valentin Rosier'den tepki geldi.
Siyah-beyazlı takım, Valerien Ismael yönetiminde Trabzonspor deplasmanında maçın başından sonuna kadar büyük efor harcadı. Michy Batshuayi'nin 69'da penaltıyı kaçırması, takım arkadaşlarını da isyan ettirdi.
ABOUBAKAR'I PAYLAŞTI
Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Valentin Rosier, Trabzonspor maçının ardından eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaşarak, isyanını sosyal medya üzerinden de dile getirdi.
Valentin Rosier, bu paylaşımının gündem yaratmasının ardından fotoğrafı sildi.