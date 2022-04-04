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Rosier, Batshuayi'ye kızdı Aboubakar'ı paylaştı

Rosier, Batshuayi'ye kızdı Aboubakar'ı paylaştı

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin kaçırdığı gollere Valentin Rosier de isyan etti ve Vincent Aboubakar paylaşımı yaptı.