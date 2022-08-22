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    Rosier: Şampiyonluk sezonundaki isteği görüyorum

    Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Beşiktaş'ta Valentin Rosier, takımın şampiyonluk sezonundaki istek ve disiplini yansıttığını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 01:35
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    Rosier: Şampiyonluk sezonundaki isteği görüyorum

    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla farklı mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı ekibin oyuncusu Valentin Rosier açıklamalarda bulundu.

    "N'Koudou adına mutluyum"

    Kevin N'Koudou ile birlikte yoga yaptıkları gol sevinci hakkında Rosier, "Kevin N'Koudou benim kardeşim. Hangimiz gol atarsa her seferinde farklı bir şekilde kutlama yapmak istiyoruz. Onun adına bu akşam gerçekten çok mutluyum." dedi.

    Rosier: Şampiyonluk sezonundaki isteği görüyorum #1

    "Şampiyonluk sezonundaki disiplini görüyorum"

    Takımın birlikteliği ile ilgili olarak ise Rosier, "Takımda, şampiyonluk sezonundaki isteği ve disiplini görüyorum. Takım içerisinde gerçekten iyi bir iletişim var." sözlerini dile getirdi.

    Rosier: Şampiyonluk sezonundaki isteği görüyorum #2


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