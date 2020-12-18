Rosier'e 'Beşiktaş'ta kalacak mısın' diye soruldu

Tarsus İdman Yurdu maçında kariyerindeki ilk golünü atan Valentin Rosier, "Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım, burada şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.

Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdıran Beşiktaş'ta başarılı sağ bek Valentin Rosier, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mutlu olduğunu söyleyen Rosier, "Çok mutluyum, kariyerimin ilk golünü Beşiktaş ile attığım için. Bir kupa maçında attım, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gol sevinci sorulan Fransız oyuncu, "Gol sevincini Aboubakar ile yaptım, ne konuştuğumuz özel, onlar ne olduğunu biliyor." dedi.

"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

Sezon sonunda bitecek kiralık anlaşması sorulan Rosier, "Şu anda kalıp kalmayacağım ile ilgili bir şey söylemem mümkün değil, menajerimle ya da çevremdeki insanlarla konuşmadım ama tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım, burada şampiyonluk kazanmak istiyorum." diye konuştu.