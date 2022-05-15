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    Rosier'in gördüğü kırmızı kart taraftarın tepkisini topladı

    Rosier'in gördüğü kırmızı kart taraftarın tepkisini topladı

    Beşiktaş'ta Velentin Rosier, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı. Taraftarlar, Rosier'in gördüğü kart nedeniyle tepki gösterdi.
    • 15.05.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 16:59
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    Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'nin konuğu Beşiktaş... İlk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçında cezalı olduğu için oynayamayan Valentin Rosier, Göztepe deplasmanında geri döndü ama sadece 19 dakika sahada kalabildi.

    Siyah-beyazlıların sağ kant oyuncusu Valentin Rosier, ilk sarı kartı 9. dakikada görev Valentin Rosier, 19. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

    Valentin Rosier, maçın hakemi Ümit Öztürk'e ikinci sarı gerektirecek bir faul yapmadığını belirterek, kararın doğru olmadığını dile getirdi. Ancak karar değişmedi.

    Rosier in gördüğü kırmızı kart taraftarın tepkisini topladı #1

    Taraftar tepki gösterdi

    Bu kararın üzerine taraftarlar sosyal medyadan Rosier’e yüklendi. Tatile erken çıkmak için kırmızı kart gördüğünü söyleyen taraftarlar, ağır eleştirilerde bulundu.

    Beşiktaşlı Valentin Rosier bu sezon 4. kez kırmızı kart görmüş oldu.

    Rosier in gördüğü kırmızı kart taraftarın tepkisini topladı #2

    Josef de kırmızı gördü

    Siyah-beyazlılarda ayrıca Josef de Souza da yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

    Bu iki oyuncu da gördüğü kırmızı kart nedeniyle sezonu erken bitirdi.

    Rosier in gördüğü kırmızı kart taraftarın tepkisini topladı #3


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