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    Rosier'in menajeri: Avrupa'nın 5 büyük ligini hedefliyoruz

    Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki başrol oyuncularından Valentin Rosier'in menajeri Stephane Canard, Fransız oyuncunun önümüzdeki sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 17:26
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    Rosier'in menajeri: Avrupa'nın 5 büyük ligini hedefliyoruz

    Bu sezon Sporting'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve şampiyonluğun mimarlarından biri olan Valentin Rosier için transfer dedikoduları başlarken, menajerinden açıklama geldi.

    Fransız oyuncunun menajeri Stephane Canard, Rusya'dan Dinamo Moskova'dan gelen teklifi düşünmediklerini ve Rosier'in kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek istediğini söyledi.

    Rosier in menajeri: Avrupa nın 5 büyük ligini hedefliyoruz #1

    "AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN TEKLİFLERİ DÜŞÜNECEĞİZ"

    Stephane Canard, "Dinamo Moskova'ya büyük saygımız var ancak Rusya'ya gitmeyi düşünmüyoruz. Valentin Rosier, öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifleri düşünmek istiyor, önceliğimiz Avrupa'nın 5 büyük ligi." ifadelerini kullandı.

    Rosier, Beşiktaş'ta 37 maça çıkarken 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

    Rosier in menajeri: Avrupa nın 5 büyük ligini hedefliyoruz #2

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