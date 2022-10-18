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    Royal Antwerp'e Türk bayrağı yaktığı için komik ceza

    Royal Antwerp'e Türk bayrağı yaktığı için komik ceza

    UEFA, Royal Antwerp'in Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma, 10 bin euro para cezası verdi.
    • 18.10.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:36
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    UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

    Sadece 10 bin euro

    Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle Belçika temsilcisine, 10 bin euro para cezası verildi.

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