RTÜK olaya el attı: Şiddete sevk eden programlara yaptırım uygulanacak

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Türk futbolunda kara gecenin yankıları sürmeye devam ediyor.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından liglerin süresiz olarak ertelendiği açıklanmıştı.

Futbolumuza bulaşan bu şiddet olayının ardından Faruk Koca, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

RTÜK olaya el attı

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den bir açıklama geldi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı paylaşımda, "Şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Şiddetin her türlüsüne olduğu gibi sporda şiddete de karşıyız. Ankaragücü-Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.