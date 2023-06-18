Ruben Ribeiro: Depremde kendimi mucize eseri kurtardım Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Ruben Ribeiro 6 Şubat'ta yaşanan deprem hakkında, "Kendimi bir mucize eseri kurtardım, ikinci kattan kendimi attım ve enkaza düştüm. Saat sabahın 4'üydü, korkutucuydu ve öleceğimi düşündüm" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Süper Lig hakları saklı kalmak üzere ligden çekilen Hatayspor'da forma giyen Ruben Ribeiro yaşadıklarını Portekiz basınına anlattı.

O Jogo'ya röportaj veren Ribeiro, Şubat ayının başında Hatay'ı da etkileyen depremin ilk anlarını, kurtuluşunu ve depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için orada kaldığı zamanları anlattı.

"Kendimi bir mucize eseri kurtardım"

Mucize eseri kurtulduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Kendimi bir mucize eseri kurtardım, ikinci kattan kendimi attım ve enkaza düştüm. Saat sabahın 4'üydü, korkutucuydu ve öleceğimi düşündüm, sadece çocuklarıma bir şey olmaması için dua ettim. Kapıdan çıkmaya çalıştım ama tavan duvarından bir parça önüme düştü ve beni engelledi. Asla unutamayacağım bir çaresizlikti. Sonra yıkılan binalar, çığlık atan insanlar, çok sayıda yaralı.

"Kulüpten ayrılmak istiyordu"

Christian Atsu'nun takımdan ayrılacağını belirten tecrübeli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Atsu'yla arkadaş olarak kadar yakındı ki. Transfer için Portekiz'deki kulüp yöneticileri ayrılmak için çoktan konuşmuştu. Kulüpten ayrılmak istiyordu ve yeni bir ev bile aramaya başlamıştı. Son maçın olduğu gün, Volkan Demirel ona ayrılışının beklemesi gerektiğini çünkü onun yeri için hala seçenekleri olmadığını ve o aşamada kaybedemeyeceğini söyledi. Hatta bu maçtan sonra Portekiz'e de gitti ama o golle her şey değişmişti.

"Sözleşmemde bir yıl daha var"

Hatayspor'da kalmaya devam ettiğini söyleyen Ribeiro, şu açıklamayı yaptı:

Sözleşmemde bir yıl daha var, Türkiye'de başka takımlara gidebilirdim veya başka ülkelere gidebilirdim. Düşündüm ama o çok fazla şey yaşadığım ve depremin o kadar çok duygusal sonucu olduğu için kulübüme, Hatay şehrine ve insanlarına saygı duymanın daha önemli olduğunu düşündüm. Birçok aile fertlerinin yasını tuttu, büyük bir talihsizlik yaşandı ve hala yasta olduğum bir dönemde kendimi başka bir gömlek giyerken göremiyordum. Dinlenmenin, enerji toplamanın ve gelecek sezonu düşünmenin en iyisi olduğunu düşündüm.

"Volkan Demirel, çok saygın bir insan"

Volkan Demirel hakkında konuşan Portekizli isim, şunları söyledi:

Birçok değişiklik olacak ama kazanmak isteyen genç bir hocamız var. Onunla zaten konuştum, çok saygın bir insan. İnanılmaz bir gücü var ve bu drama yönetiminde önemliydi. Tüm dünyaya ulaşan ve yardımı hızlandıran ağlarda güçlü bir mesaj gönderdi. Volkan Demirel'in takımı bir sonraki Süper Ligi'nin yıldızı yapacağından hiç şüphem yok.

"Futbolu çok seven insanlar varsa o da Türk halkıdır"

Son olarak Türk halkının futbol sevgisi hakkında konuşan Ribeiro şu değerlendirmeyi yaptı: