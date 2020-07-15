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Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırdı

Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırdı

Bir süredir alacaklarını tahsil edemediği konuşulan Victor Ruiz'in, Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.