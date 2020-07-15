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- Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırdı
Ruiz, Beşiktaş ile yollarını ayırdı
Bir süredir alacaklarını tahsil edemediği konuşulan Victor Ruiz'in, Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 15:30
Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ta Victor Ruiz krizi yaşanıyor.
Mart, nisan ve mayıs aylarına ait alacaklarını tahsil edemeyen İspanyol stoper, geçtiğimiz günlerde kulübe ihtarname göndermişti.
Ancak verilen süre dolmasına rağmen parasını alamayan 31 yaşındaki oyuncunun FIFA'ya başvurma hakkı kazandığı öğrenilmişti.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Victor Ruiz'in, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarının ödenmemesi sebebiyle tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.
İspanyol savunmacının, Beşiktaş'la 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.
26 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta 26 karşılaşmada forma giyen Victor Ruiz, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı da sağlamıştı.