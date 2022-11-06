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- Rus basını: Artem Dzyuba, Adana Demirspor'dan ayrıldı
Rus basını: Artem Dzyuba, Adana Demirspor'dan ayrıldı
Rus basını Adana Demirspor'un sezon başında transfer ettiği serbest statüdeki Artem Dzyuba'nın sözleşmesini fesih ettiğini öne sürdü.
- 06.11.2022 - 14:20
Süper Lig'de 12 haftada topladığı 23 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor için Rus basınından bir iddia ortaya atıldı.
Rus basınının iddiasına göre; Adana Demirspor'da forma giyen Rus golcü Artem Dzyuba sözleşmesini feshetti.
Adana Demirspor'dan resmi açıklama gelmedi
Rus gazeteci Ivan Karpov'un yaptığı habere göre; Adana ekibinin sezon başı transfer ettiği 34 yaşındaki Artem Dzyuba, sözleşmesini fesih etti.
Konuyla ilgili henüz Adana Demirspor'dan resmi bir açıklama gelmedi.
5 maçta 1 gol kaydetti
Yaz transfer sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Rus golcü Artem Dzyuba, sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
Dzyuba, bu sezon toplamda 5 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.