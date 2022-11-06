Rus basını: Artem Dzyuba, Adana Demirspor'dan ayrıldı

Rus basını Adana Demirspor'un sezon başında transfer ettiği serbest statüdeki Artem Dzyuba'nın sözleşmesini fesih ettiğini öne sürdü.

Süper Lig'de 12 haftada topladığı 23 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor için Rus basınından bir iddia ortaya atıldı.

Rus basınının iddiasına göre; Adana Demirspor'da forma giyen Rus golcü Artem Dzyuba sözleşmesini feshetti.

Adana Demirspor'dan resmi açıklama gelmedi

Rus gazeteci Ivan Karpov'un yaptığı habere göre; Adana ekibinin sezon başı transfer ettiği 34 yaşındaki Artem Dzyuba, sözleşmesini fesih etti.

Konuyla ilgili henüz Adana Demirspor'dan resmi bir açıklama gelmedi.

5 maçta 1 gol kaydetti

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Rus golcü Artem Dzyuba, sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Dzyuba, bu sezon toplamda 5 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti.