Ruslan Malinovsky'nin eşinden takipçisine Türkiye ayarı Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimlerin başında gelen Ruslan Malionsky'nin eşi Moglie Roksana, Türkiye'yi kötüleyen takipçisine İstanbul'u övdü.

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovsky'nin eşi Moglie Roksana'nın sosyal medya hesabı da Torino ve siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kuşatılmış durumda.

Marsilya forması giyen futbolcuyu kadrolarında görmek isteyen futbolseverler dört koldan özel mesaj ve yorumlara saldırırken, bir İtalyan taraftarın, "Torino'ya gel. Türkiye'de kebap dışında bir şey yok." sözleri Moglie Roksana'yı bile hafif de olsa kızdırdı.

"Mutlaka İstanbul'a gitmelisin"

Bu mesaj üzerine Roksana, takipçisine şu tepkiyi verdi: