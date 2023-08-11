Ruslan Malinovsky'nin eşinden takipçisine Türkiye ayarı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovsky'nin eşi Moglie Roksana'nın sosyal medya hesabı da Torino ve siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kuşatılmış durumda.
Marsilya forması giyen futbolcuyu kadrolarında görmek isteyen futbolseverler dört koldan özel mesaj ve yorumlara saldırırken, bir İtalyan taraftarın, "Torino'ya gel. Türkiye'de kebap dışında bir şey yok." sözleri Moglie Roksana'yı bile hafif de olsa kızdırdı.
"Mutlaka İstanbul'a gitmelisin"
Bu mesaj üzerine Roksana, takipçisine şu tepkiyi verdi:
Teşekkürler ama İstanbul restoranları, otelleri ve mekanlarıyla harika bir şehir. İtalya güzel ama İstanbul muhteşem bir şehir. Mutlaka gitmelisin.