Rusların kahin kedisinin Euro 2020 tahminleri

St. Petersburg'da yaşayan kahin kedi Aşil (Achilles) dün akşamki Rusya ve Belçika milli takımlarının karşı karşıya gelceği Euro 2020 maçında galibiyetin Belçika'ya ait olacağını öngördü.

Kahin kedi, bu seferki tahminini yaşadığı Hermitage Müzesi'nde yaptı.

Kedinin önüne, her birinin yanında takımların bayraklarının bulunduğu iki kap mama konuldu.

Aşil, yemek için Belçika bayrağının olduğu kabı seçti.

2017'DEN BERİ MAÇ TAHMİNLERİ YAPIYOR

Kedinin sahibi Anna Kondratyevna, Aşil'in kahin hayvan olarak Euro 2020'nin St. Petersburg’da oynanan maçlar için tahmin hakkını kullanacağını ifade etmişti.

2017 Konfederasyon Kupası'ndan bu yana kehanet konusunda Аşil’in oldukça iyi bir geçmişi var.

Аşil, Portekiz Milli Takımı’nın grup final maçını kazanacağını bildiği gibi dört maçtan üç tanesinin sonuçlarını da doğru tahmin etmişti.

Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nın da resmi hayvan kahini olan Aşil, üzerinde ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki mama kabı arasında seçim yaparak maçların sonuçlarını önceden tahmin etmeye çalışmıştı.

TERAPİ YETENEĞİ SAYESİNDE YAŞLI HASTALARLA ÇALIŞIYOR

Aşil'in hayatı, futbol maçlarının sonuçlarını tahmin etmekle sınırlı değil. 2017'deki Konfederasyon Kupası'ndan sonra terapi yeteneklerinin ortaya çıkmasıyla Aşil sosyal hizmete başlayarak, bakım evlerindeki yaşlı hastalarla çalıştı.

Uzmanlara göre Aşil, bir şeyleri tahmin edebileceğini düşündüren olağanüstü davranışları analiz etme yeteneğine sahip.

AŞİL, İTALYA VE TÜRKİYE MAÇI İÇİN DE TAHMİNDE BULUNMUŞTU

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan İtalya-Türkiye maçı ile resmen başlayacak EURO 2020’de sağır kahin kedi Achilles, heyecanla beklenen İtalya Türkiye maçı öncesi Achilles önüne koyulan iki benzer kapta kedi maması ve karşılaşacak ülkelerin birer bayrağının yer aldığı masada İtalya’yı tercih etti.

Achilles İtalya bayrağının olduğu kaptaki kedi mamasını yiyerek maçı ev sahibinin kazanacağı tahmininde bulundu.

''KEDİNİN SAĞIR OLMASI ONU DAHA İYİ BİR KAHİN YAPIYOR''

Achilles’in veterineri Anna Kondratyeva’ya göre, kedinin sağır olması onu daha iyi bir kahin yapıyor çünkü bu sayede tamamen tarafsız ve taraftarların tüm yorumlarına tepkisiz kalabiliyor. Kondratyeva, Achilles’in bu sayede “kalbiyle ve özel kedi hisleriyle” karar verdiği düşünüyor.