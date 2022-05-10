Türk futbolunun en önemli kalecilerinden biri olan Rüştü Reçber, 49. yaşını kutluyor. UEFA ve Barcelona kulübü de efsane kalecinin doğum gününü unutmadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Barcelona formaları da giyen eski milli futbolcu Rüştü Reçber, bugün 49. doğum gününü kutladı.

Barcelona, 2002 Dünya Kupası'ndaki performansının ardından takıma kattığı oyuncu için, "Barcelona'da forma giyen ilk Türk, Rüştü Reçber 49 yaşında" mesajı paylaşarak eski oyuncusunu unutmadı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi hesabı da efsane kalecimizi unutmadı.

Biz de Ensonhaber ekibi olarak Rüştü Reçber'e uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Rüştü Reçber kimdir?

10 Mayıs 1973 Antalya doğumlu Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecileri arasında yer alıyor. Futbol efsanesi Pele tarafından da yaşayan en iyi 100 futbolcudan biri olarak seçilerek FIFA 100 listesinde de kendine yer bulan Rüştü Reçber, 1994-2003 tarihleri arasında Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe'nin ardından Barcelona'ya geçiş yapan Rüştü, İspanyol devinde bir sezon kalabildi. Daha sonra Beşiktaş'a gelen Rüştü Reçber, 2012 sonunda futbola veda etti.

Profesyonel kariyerinde 437 maça çıkan Rüştü Reçber, 120 kez A Milli Futbol Takımının formasını giydi. Fenerbahçe formasıyla 4, Beşiktaş ile de 5 kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayan Rüştü Reçber, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takımı'nın kalesini korudu.

Rüştü ile A Milli Takım, 2003 FIFA Konfederasyon Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü oldu.