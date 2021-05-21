Rusya EURO 2020 için seyircileri vizesiz kabul edecek

Rusya EURO 2020 için seyircileri vizesiz kabul edecek

Rusya Saint Petersburg kentindeki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına bileti olan yabancı uyruklu seyircilerin ülkeye vizesiz giriş yapabileceği açıkladı.

2020 yılında yapılması planlanan ama koronavirüs salgınından dolayı ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 ülkenin başkentinde 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan Rusya, Saint Petersburg kentinde düzenlenecek maçlar için yaptığı açıklamada yabancı uyruklu seyircilerin ülkeye vizesiz giriş yapabileceği açıkladı.

"GİRİŞ İÇİN MAÇ BİLETİ, KORONAVİRÜS TESTİ VE PASAPORT YETERLİ"

Rusya'nın EURO 2020 organizasyon komitesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu seyirciler, EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bununla ilgili belgeye imzaladı. Giriş için sadece maç bileti, negatif sonucu olan koronavirüs testi ve pasaporta ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.