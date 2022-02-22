Euro
15.46
-0.09%
Dolar
13.68
0.12%
Altın
840.11
0.34%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
510.524
-5.54%
BTXN Coin
38.41
-3.56%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu

    Ukrayna ve Rusya arasında gitgide artan gerilim futbola da sıçradı. Rusya şehri Zenit'te yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değiştirilebilir.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin futbolu da etkilediği öğrenildi. İngiliz basını, UEFA'nın bu sezon St. Peterburg Stadyumu'nda oynatmayı planladığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tehlikeye girdiği aktarıldı.

    Daily Star'ın haberine göre; Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz UEFA'yı da harekete geçirdi. Avrupa futbolunun patronları, Şampiyonlar Ligi finalinin St. Petersburg'da oynanması fikrini gözden geçirme kararı aldı.

    Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu #1

    ALTERNATİF ARAYIŞINA GİRİLDİ

    İki ülke arasında gerilimin son günlerde artması sonrasında UEFA'nın 2022 Şampiyonlar Ligi Finali için alternatif arayışlarına başladığı vurgulandı.

    Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda finale iki İngiliz takımının kalması halinde, dev maçın Wembley'de oynanabileceği aktarıldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stadyumun yer aldığı şehre 60 milyon sterlinden fazla bir gelir kaynağı oluşturacağı ifade edildi.

    Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu #2


    İlginizi Çekebilir

    Her gün 1 bardak ananas suyu içmek ne işe yarar? Kokunuz bile değişebilir...
    Sağlık

    Her gün 1 bardak ananas suyu içmek ne işe yarar? Kokunuz bile değişebilir...

    Ömür Gedik'in mini elbiseli paylaşımı o sözlerini akıllar getirdi
    Medya

    Ömür Gedik'in mini elbiseli paylaşımı o sözlerini akıllar getirdi

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Görüş Bildir