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Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu

Rusya - Ukrayna krizi futbolu da vurdu

Ukrayna ve Rusya arasında gitgide artan gerilim futbola da sıçradı. Rusya şehri Zenit'te yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yeri değiştirilebilir.