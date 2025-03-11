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Rusya'da hakemlere yalan testi yapıldı

Rusya'da hakemlere yalan testi yapıldı Rusya Futbol Federasyonu, devre arasında ligdeki tüm hakemleri yalan makinesi testine soktu. Bu testler sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men ceza alması gündemde.