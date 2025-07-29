Rusya'ya transferi an meselesi: Gedson Fernandes antrenmana katılmadı

Kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü’yü katan Beşiktaş’ta takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

İşte onlardan biri daha netleşiyor...

Portekizli yıldız Gedson Fernandes, siyah-beyazlı ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

ANTRENMANA KATILMADI: RUSYA KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.

Yeni Açık'tan Ertan Süzgün'ün aktardığına göre Portekizli yıldızın aracı ise Rusya konsolosluğunun önünde görüntülendi.

Son olarak transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Öte yandan Spartak Moskova yetkilileri, dün Gedson Fernandes transferini tamamlamak için İstanbul'a gelmişti.

KULÜP VE OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Gedson Fernandes, Spartak Moskova ile yıllık 3.5 milyon euro karşılığında anlaştı.

Bu sözleşmeyle takımın en yüksek maaş alan oyuncusu olacak.

Beşiktaş'ın Spartak Moskova ile 20+5 milyon euro bedelle anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, 2022 yılında Gedson Fernandes’i Benfica’dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ancak sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin Portekiz ekibine ödeneceğini duyurmuştu.