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    Ryan Babel: Beşiktaş'ı Feyenoord olarak sayabiliriz

    Ryan Babel: Beşiktaş'ı Feyenoord olarak sayabiliriz

    Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Babel, yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Ajax ve PSV'ye benzetirken Beşiktaş'ı ise Feyenoord'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 18:25
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    Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, Sporx'e yaptığı açıklamalarda Beşiktaşlı taraftarları kızdıran sözler sarf etti.

    "FENERBAHÇE VE GALATASARAY AJAX VE PSV BEŞİKTAŞ FEYENOORD"

    Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Feyenoord'a benzediğini belirten Babel, ''Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk için mücadele eden iki büyük takım; Ajax, PSV gibiler. Beşiktaş ise daha çok Feyenoord gibi." ifadelerini kullandı.

    Ryan Babel: Beşiktaş ı Feyenoord olarak sayabiliriz #1

    FULHAM DÖNEMİ

    Beşiktaş'ta geçirdiği iki sezonun ardından Fulham transfer olmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı futbolcu, ''Beşiktaş'ta oynadığım 2 sezonun ardından Fulham'a gittim. Küme düşme hattındaydılar. Kümede kalmak için her şeyi deniyorlardı. Takımı tutabilirdim ve takıma tekrar mücadele ruhu verebilirdim. Yarım devrede 5 gol attım. Bence performansım çok iyiydi ama takım için yetmedi. Gollerimden birini Liverpool'a atmıştım. Çok garip bir duyguydu." dedi.

    Ryan Babel: Beşiktaş ı Feyenoord olarak sayabiliriz #2

    HOLLANDA'DA ŞAMPİYONLUK SAYILARI

    Ajax (34)

    PSV (24)

    Feyenoord (15)

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