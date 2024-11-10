Ryan Babel futbolu bıraktı: Teşekkürler futbol

Haber Merkezi

Türk kulüplerinde de forma giyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, aktif kariyerini noktaladı.

"TEŞEKKÜRLER FUTBOL"

37 yaşındaki Babel, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler futbol." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

KARİYERİ

Hollanda Milli Takımı formasını 69 kez giyen forvet oyuncusu, Ajax ve Liverpool gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türk takımları Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu.

Ajax'ta 2, Beşiktaş'ta bir defa lig şampiyonluğu yaşayan Babel, milli formayla ise 2010 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı.