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    Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

    Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübü FIFA’ya şikayet etti. Hollandalı futbolcu, kontratından kalan 1.3 milyon euroyu faiziyle birlikte istedi.
    • 22.10.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 12:16
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    Galatasaray'ın eski yıldızları kulübü FIFA'ya şikayet etmeye devam ediyor. Sofiane Feghouli'nin ardından Ryan Babel de Sarı-kırmızılı kulüpteki alacakları için FIFA'ya başvurdu.

    Sofiane Feghouli'nin ardından Ryan Babel de Galatasaray'daki alacakları için harekete geçti.

    Babel, 1.3 milyon euroyu faizle birlikte istiyor

    Galatasaray'a veda eden ve 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza atan Ryan Babel, eski kulübünden alacaklarını istiyor.

    Akşam'ın haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, 1.3 milyon euro alacağını alamadığı gerekçesiyle sarı kırmızıları FIFA şikayet etti. Babel, 1.3 milyon euro'nun yanı sıra paranın faizini de talep etti.

    Ryan Babel, Galatasaray ı FIFA ya şikayet etti #1

    Galatasaray ile 100 maça çıktı

    Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel, 2019/20 sezonu başında bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 100 maça çıkan Hollandalı oyuncu 17 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

    Ryan Babel, Galatasaray ı FIFA ya şikayet etti #2

    Feghouli de FIFA'ya gitmişti

    Galatasaray'da sözleşmesi geçen sezon biten ve takımdan ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamayan Sofiane Feghouli de alacakları için FIFA'ya gitmişti.

    Ryan Babel, Galatasaray ı FIFA ya şikayet etti #3

    "Hakkım olan için talepte bulundum"

    Kendisine gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Cezayirli futbolcu; "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

    Ryan Babel, Galatasaray ı FIFA ya şikayet etti #4


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