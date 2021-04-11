Ryan Babel golünü kendi şarkısıyla kutladı

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında beraberlik golünü attıktan sonra sevincini kendi şarkısıyla yaşadı.

Galatasaray, Karagümrük karşısında ilk yarıda Mohamed ile fileleri buldu, ancak gol, pozisyonun başlangıcında Babel'in topu eliyle düzelttiği gerekçesiyle VAR'dan döndü.

Hohllandalı yıldız hatasını ikinci devrede telafi etti. 60'ta Karagümrük Ndao ile öne geçti, sarı-kırmızılılar için kriz anı başladı. Ancak Babel takımını kabustan kurtaran isim oldu.

STATTA YOUNG CHAMP ÇALDI

Gedson'un pasında topla buluşan 34 yaşındaki yıldız bu kez hata yapmadı ve 2 dakika içinde skora denge getirip takımını maça ortak etti.

Golün ardından statta, Hollandalı yıldızın bir süre önce çıkardığı, 'Young Champ' (Genç şampiyon) şarkısı çalındı.

21. haftadaki Yeni Malatya (1-0) maçından sonra ilk kez fileleri sarsan Babel, 11 maç sonra ligdeki 3. sayısını kaydetti, ancak bu gol galibiyet için yeterli olmadı.