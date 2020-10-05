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    Ryan Babel: Hakkımda ne dediğinizi umursamıyorum

    Ryan Babel: Hakkımda ne dediğinizi umursamıyorum

    Sahadan çok Instagram'da görünen Ryan Babel, yine çok eleştirilecek bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 09:51
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    Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ın golüne engel olamayınca rakibine 1-0 mağlup oldu.

    Maç boyunca vasatı aşamayan Ryan Babel, karşılaşmanın ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

    "NE DEDİĞİNİZİ UMURSAMIYORUM"

    Kendisine yapılan eleştirilerin umrunda olmadığını belirten Hollandalı futbolcu, "Kazanınca desteklemek, kolay olanıdır. Ancak kaybettiğinde gerçekten yanında kimlerin olduğunu görürsün. Başkalarının benim hakkımda ne dediğini umursamıyorum. Bildiğim tek şey var, o da bu oyuncu grubuna güveniyorum." dedi.

    Ryan Babel: Hakkımda ne dediğinizi umursamıyorum #1

    İyi oynamadıklarının farkında olduklarını söyleyen Babel, "Birlikte kazanıp, birlikte kaybeden bir aileyiz. Biz oyuncular bugün yeterince iyi olmadığımızı o kadar iyi biliyoruz ki... Kimsenin bize bunu söylemesine ihtiyacımız yok. Bir sonraki maça hazır olmak için 2 haftamız var." ifadelerini kullandı.

    Ryan Babel: Hakkımda ne dediğinizi umursamıyorum #2

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