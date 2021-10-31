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    Ryan Babel, İstiklal Marşı'nı okudu

    Ryan Babel, İstiklal Marşı'nı okudu

    Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Gaziantep FK maçının seramonisinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 19:09
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    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti.

    Mücadelenin başlama vuruşundan önce Ryan Babel'in İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Ryan Babel, İstiklal Marşı nı okudu #1

    Ryan Babel, İstiklal Marşı nı okudu #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    İLK KEZ OKUMADI

    2019 yılında da İstiklal Marşımızı okuyan Hollandalı oyuncu, "Türk halkı beni çok sıcak karşıladı. Dil konusunda kendimi geliştirmek için çaba harcıyorum." demişti.

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