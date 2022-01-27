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    Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor

    Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor

    Galatasaray'da Ryan Babel'in kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 12:12
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    Galatasaray'da yapılacak transferler kadar, gönderilecek isimler de önem taşırken, Ryan Babel'in gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

    Yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş karşılığında oynayan 34 yaşındkai futbolcuyla yollarını ayrımak isteyen sarı-kırmızlılar hayal kırıklığı yaşıyor.

    Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor #1

    TÜM PARAYI İSTİYOR

    Hollandalı futbolcunun şu ana kadar tüm teklifleri geri çevirmesi yönetimi zor durumda bıraktı.

    Fanatik'te yer alan habere göre; yönetimle bir görüşme yapan Babel'in sezon sonuna kadar tüm alacakları karşılığında serbest kalmak istediği kaydedildi.

    26 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

    Bu sezon 26 maça çıkan Babel sadece 1 gol ve 1 asist kaydetti.

    Hull City, Ryan Babel'i istiyor - HABERİ

    Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor #2

    Eyüpspor'dan Ryan Babel'e teklif - HABERİ

    Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor #3

    Galatasaray, Ryan Babel'i göndermek istiyor - HABERİ

    Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor #4


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