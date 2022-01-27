Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor

Galatasaray'da Ryan Babel'in kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray'da yapılacak transferler kadar, gönderilecek isimler de önem taşırken, Ryan Babel'in gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

Yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş karşılığında oynayan 34 yaşındkai futbolcuyla yollarını ayrımak isteyen sarı-kırmızlılar hayal kırıklığı yaşıyor.

TÜM PARAYI İSTİYOR

Hollandalı futbolcunun şu ana kadar tüm teklifleri geri çevirmesi yönetimi zor durumda bıraktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; yönetimle bir görüşme yapan Babel'in sezon sonuna kadar tüm alacakları karşılığında serbest kalmak istediği kaydedildi.

26 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

Bu sezon 26 maça çıkan Babel sadece 1 gol ve 1 asist kaydetti.