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- Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor
Ryan Babel, kalan parasının tamamını istiyor
Galatasaray'da Ryan Babel'in kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 27.01.2022 - 12:05
- Güncelleme : 27.01.2022 - 12:12
Galatasaray'da yapılacak transferler kadar, gönderilecek isimler de önem taşırken, Ryan Babel'in gelen teklifleri reddettiği belirtildi.
Yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş karşılığında oynayan 34 yaşındkai futbolcuyla yollarını ayrımak isteyen sarı-kırmızlılar hayal kırıklığı yaşıyor.
TÜM PARAYI İSTİYOR
Hollandalı futbolcunun şu ana kadar tüm teklifleri geri çevirmesi yönetimi zor durumda bıraktı.
Fanatik'te yer alan habere göre; yönetimle bir görüşme yapan Babel'in sezon sonuna kadar tüm alacakları karşılığında serbest kalmak istediği kaydedildi.
26 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
Bu sezon 26 maça çıkan Babel sadece 1 gol ve 1 asist kaydetti.
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