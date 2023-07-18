Ryan Babel, kirasının yüzde 100 oranında artmasını eleştirdi Arda Turan’ın teknik direktörlük görevinde olduğu Eyüpspor’da forma giyen Ryan Babel attığı tweet'lerle bir anda gündeme oturdu. Ryan Babel, kirasının yüzde 100 arttığını duyurdu.

Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel de kira zammından payını alanlar arasına girdi.

Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ev sahibinin kirasına yüzde 100 oranında bir zam yaptığını yazdı.

Kira zammını eleştirdi

Bir sonraki tweet'inde ise Babel, "Türkiye'de ev sahiplerinin sadece kur düştüğü için kiraları çılgın yüzdelerle yükselterek neredeyse hiçbir seçeneği yok." ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcunun bu tweet'i, kirada oturan kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldı. Bazıları ise "Milyonlarca lira kazanıyorsunuz, bu zamlar sizi etkilemez" yorumu yaptı.