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- Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor
Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 13:20
- Güncelleme : 21.09.2021 - 13:29
Galatasaray'da yıllık 4 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel, istenmeyen adam ilan edildi.
Performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu.
BABEL GİRİYOR PUAN KAYBI GELİYOR
Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti. Defansa gelmediği için sık sık eleştirilen Hollandalı futbolcu, 7 puanın kaybedilmesinde baş sorumlu olarak görülüyor.
NELER OLDU?
Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi.
Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı.
Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.
ISLIKLARA ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ
Alanyaspor maçının son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verince tepki çekmişti.
TERİM "ISLIKLAMAYIN" DEDİ
Öte yandan Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamalarda, taraftarlara yüklenmiş ve futbolculara tepki gösterilmemesi gerektiğini savunmuştu.