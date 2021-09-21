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    Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor

    Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor

    Galatasaray'ın kanat oyuncusu Ryan Babel, sonradan girdiği maçlarda takımına beklenen katkıyı veremedi. Taraftar, puan kayıplarında Hollandalı futbolcuyu baş sorumlu olarak görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 13:29
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    Galatasaray'da yıllık 4 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunan Ryan Babel, istenmeyen adam ilan edildi.

    Performansıyla büyük hayal kırıklığı oluşturan 34 yaşındaki oyuncu, bu sezon sürekli oyuna sonradan dahil oldu.

    BABEL GİRİYOR PUAN KAYBI GELİYOR

    Galatasaray, Babel oyuna girdikten sonra yediği gollerle puan kaybetti. Defansa gelmediği için sık sık eleştirilen Hollandalı futbolcu, 7 puanın kaybedilmesinde baş sorumlu olarak görülüyor.

    Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor #1

    NELER OLDU?

    Kasımpaşa maçının 65. dakikasında Babel oyuna girerken, 66'da Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi.

    Hollandalı oyuncu, Trabzon'da 46'da oyuna dahil oldu. Bordo-mavili ekip 62'de beraberliği sağladı.

    Babel son olarak Alanyaspor maçının 77. dakikasında oyuna girdi, 87'de Alanya galibiyet skorunu buldu.

    Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor #2

    ISLIKLARA ALKIŞLA KARŞILIK VERDİ

    Alanyaspor maçının son düdüğünün ardından az süre alanlar ve yedekler sahaya ısınmak için çıktığı esnada Babel yine ıslıklandı. Hollandalı oyuncu ise tribünlere alkışla karşılık verince tepki çekmişti.

    TERİM "ISLIKLAMAYIN" DEDİ

    Öte yandan Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamalarda, taraftarlara yüklenmiş ve futbolculara tepki gösterilmemesi gerektiğini savunmuştu.

    Ryan Babel oyuna giriyor Galatasaray kaybediyor #3

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