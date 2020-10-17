Ryan Babel: Rap albümü yapacağım

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, futbol kariyerini anlatan bir rap albümü yapacağını söyledi. Babel ayrıca emlakçılık işine girdiğini de belirtti.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve takımdan gönderilmesi gündemde olan Ryan Babel, futbol dışındaki hayatından bahsetti.

CNN'e konuşan Hollandalı oyuncunun sözleri şu şekilde:

"PREMIER LİG'E DÖNMEK İSTİYORUM"

"Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebiilrim, böyle bir hedefim var."

"RAP ALBÜMÜ HAZIRLIYORUM"

"Futbolcular kariyerleri bittikten sonra otobiyografi yazıyorlar. Ben bunu müzik ile birleştirme fikriyle geldim. Gerçekleri, geçmişteki yolculuğumu, futbol kariyerimi ve yıllar boyunca yaşananları bir rap albümü yapacağım. Şu anda bununla meşgulüm."

Ryan Babel rap yaptı - İZLE



"KEŞKE KLOPP'LA 20 YAŞINDAYKEN KARŞILAŞSAYDIM"

"Bazı oyunculara baba ya da amca figürünü karşılayabilecek teknik direktörler lazım. Liverpool'da benim zamanımda böyle değildi. Tek başıma kaldım ve her şeyi kendim yapmak zorundaydım. Liverpool'a gittiğimde 20 yaşındaydım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla, Jürgen Klopp gibi bir teknik adamla 20 yaşında karşılaşsaydım daha farklı olabilirdi."

"Futbol hayatım bir gün bitecek. Sonrasında zorluk çekmemek adına ekonomik yatırımlarımı gayrimenkul üzerine yaptım. Elbette futbolcular hayatın tadını çıkarmalı ama kenara da bir şeyler koymalılar."

"Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum."





"EMLAKÇILIK KONUSUNDA ÖZEL BİR YATIRIM İŞİNE GİRDİM"

"Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli."

"2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı. Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, 'Bankada 6 sıfırlı param var' diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 euro için bu işe girer miyim? 'Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün' derim."

"PARANIN BENİM İÇİN ÇALIŞMASINI İSTİYORUM"

"11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım. Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm, ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı."

"Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum."