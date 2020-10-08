Ryan Babel: Şampiyonluğu kutlayacağımıza inanıyorum

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Galatasaray'da transfer dönemi boyunca elden çıkartılmak istenen ancak teklif gelmediği için takımda kalan Ryan Babel, sarı-kırmızılı yönetimin 'maaş indirimi' isteğini de kabul etmemişti.

Yıllık 2.5 milyon euro net maaş alan Hollandalı futbolcu, kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam ederek şampiyonluğa katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı'nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Babel, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'daki durumuna da değindi.

"KENETLENMEMİZ GEREKİYOR"

Çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, "Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray'da şampiyonluk olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonun geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum." dedi.