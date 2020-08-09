Ryan Babel teklifleri reddediyor

G.Saray'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, kendisine gelen teklifleri reddediyor. Tecrübeli futbolcunun bu sezonu sarı-kırmızılı forma altında geçirmek istediği öğrenildi.

Satış listesindeki oyuncuların bir an önce takımdan ayrılarak kulübe bonservis geliri kazandırmalarını bekleyen Galatasaray'a ilk kötü haber Ryan Babel'den geldi.

Başta yeniden İngiltere Premier Ligi'ne yükselen Fulham olmak üzere birkaç transfer teklifi alan 33 yaşındaki futbolcunun, şu an için hepsine ret cevabı verdiği öğrenildi. Hollandalı yıldızın amacı, yeni sezonu Galatasaray formasıyla geçirmek.

Teknik patron Fatih Terim ise Babel'i yaz kampında takıma dahil etmek istemiyor ve kadro planlamasında da kendisine yer ayırmış değil. Önümüzdeki günlerde Babel'in menajeriyle bir görüşme yapılacağı bildirildi.

SON ANDA KARARI DEĞİŞTİ

Galatasaray'da yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş alan Babel, devre arasında Ajax'a kiralanmış, ancak kulübü tarafından kontratı erken feshedilmişti.

Tecrübeli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, eğer bonservis konusunda bir gelişme olmazsa, oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak bakıyor.

Pandemi döneminde ülkesindeki kulüplerle transfer görüşmeleri yapan Babel'in kısa bir süre önce karar değiştirmesi ise kulüpte rahatsızlık yarattı.