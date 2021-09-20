Ryan Babel tepki gösteren taraftarları tiye aldı

Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Ryan Babel, Alanyaspor maçı sonrası paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında Ryan Babel'i protesto etti.

Maça 77. dakikada giren Ryan Babel, maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda ıslıklandı.

Maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.





TARAFTARLARI TİYE ALDI

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Babel, "Bir maçı son dakikalarda kaybetmek ekstra acı verici. Bundan da bir şeyler öğrenmeli ve gelecek maça odaklanmalıyız. Bugün beni şahsen destekleyen taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yaralarımızı sarıp çarşamba günü oynayacağımız maça hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.



