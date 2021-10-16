Ryan Babel transfer pişmanlığını itiraf etti

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Bundesliga'ya gittiği için pişman olduğunu anlattı.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel piyasaya çıktığında Ajax'ın gözde yeteneklerinden biriydi.

Avrupa devlerinin kısa sürede markajına giren Ryan Babel, 17 milyon euro'luk bonservisle Liverpool'a transfer olurken burada yaklaşık 4 yıl geçirdi.

Ryan Babel, Liverpool'dan ayrıldığı günleri anlatırken bir sonraki hamlesinin kendisi için en büyük pişmanlık olduğunu söyledi.

Mirror'a konuşan Ryan Babel, Liverpool'daki dört yılının ardından 7 milyon euro'luk bonservisle Hoffenheim'e transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu bu hamleyi pişmanlık olarak değerlendiriyor.

"BUNDESLIGA'YA GİTME KARARI VERDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Babel açıklamalarında, "Liverpool'da Rafael Benitez ve Kenny Dalglish ile yaklaşık 4 yıl geçirdim. Oradan ayrılmamın tek nedeni daha fazla süre alıp milli takımdaki yerimi kaybetmemek içindi.

O dönem Bundesliga'da parlayan Hoffenheim'e transfer oldum. Bundesliga'ya gitme kararı verdiğim için pişmanım.

Ajax'ta agresif bir oyun felsefesiyle yetiştim. Liverpool'da da böyleydi. Kulübün DNA'sında bu var. Liverpool'un ne kadar baskın bir oyun oynadığını oradan ayrıldıktan sonra daha iyi anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.